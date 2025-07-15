Провести день у бельгійському лісі, де колись народилася ідея синіх чоловічків, зможуть 2 родини. Який вигляд має казковий світ, показує 24 Канал з посиланням на Airbnb.

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Який вигляд має "селище смурфів" від Airbnb?

На гостей чекає захоплива чотиригодинна програма, яка розгорнеться біля культового грибного будиночка Папи Смурфа. Супроводжувати учасників буде Ніколас Тітгат, онук творця персонажів Пейо.

Це буде день блакитної магії, де гостям не доведеться турбуватися про Гаргамеля,

– йдеться у повідомленні.



Туристи мають можливість побувати у світі смурфиків / Фото Airbnb

Під час казкового заходу гості візьмуть участь у:

створенні шапочки як у смурфа,

стрілянині з лука,

пікніку із частуваннями в стилі чарівного світу,

танцях під музику з нового фільму.

Airbnb пропонує туристам прожити день як смурфик / Фото Airbnb

Майбутня подія відбудеться 3 серпня і матиме два окремі часові слоти для учасників. Зацікавлені учасники можуть забронювати місця, починаючи з 16 липня о 12:00 за центральноєвропейським часом на сайті Airbnb.

Участь обмежена – по одній сім'ї з чотирьох осіб, у кожному часовому слоті. Подія є безплатною, але учасники самостійно покривають витрати на проїзд до місця проведення заходу.

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