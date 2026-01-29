Дешевле и меньше туристов: 5 городов-каналов, которые не хуже Венеции
- Киоджа в Италии предлагает невероятную архитектуру и вкусную еду с видом на канал с меньшим количеством туристов.
- Фрвдрихштадт в Германии, Мартиг во Франции, Комаккьо в Италии и Авейру в Португалии являются городами на воде, предлагающих атмосферу Венеции с уникальным шармом и меньшим наплывом туристов.
Венеция – это небольшой город, который привлекает миллионы туристов ежегодно. И поэтому насладиться каналами и узкими улочками бывает непросто.
Если вы планируете в этом году путешествие в Европу, Венецию в планах можно заменить на несколько не худших, но менее наполненных путешественниками городов, пишет Travel Off Path.
Интересно Дом за 1 евро в Италии, но есть нюанс: украинка рассказала, в чем "ловушка"
5 менее известных городов, стоящих на воде, могут предложить похожую атмосферу и не менее потрясающий опыт.
Куда поехать вместо Венеции?
Киоджа в Италии
Киоджа – это один из старейших рыбацких городов Италии, и одновременно миниатюрная версия Венеции. Сюда стоит приехать хотя бы ради невероятно вкусной еды, которую подают в остериях с видом на канал.
Здесь сочетается и невероятная архитектура, и немало развлечений – а туристов значительно меньше.
Фрвдрихштадт в Германии
Для того, чтобы увидеть город на воде, не обязательно даже ехать в Италию; Фрадрихштадт часто называют "немецким Амстердамом" из-за того, что весь город пересекают водные пути.
По своей сути он не совсем венецианский, впрочем, имеет немало каналов и свой особый шарм.
Мартиг во Франции
Всего полчаса езды от шумного Марселя расположен город Мартиг – живописное прибрежное поселение во французском Средиземноморье.
Здесь найдутся и живописные каналы, и красочные здания, и галечные красивые пляжи. Часто город даже называют Провансальской Венецией.
Комаккьо в Италии
На юге Италии расположен город Комаккьо, что выглядит и ощущается как "дальний родственник" Венеции. Город раскинулся на нескольких небольших островках в лагуне Валли-ди-Комаккьо и славится типично венецианскими арочными мостами, невероятными яркими зданиями и величественными колокольнями.
Авейру, Португалия
Португалия прежде всего известна холмистыми портовыми городами, но на полпути между Порту и Лиссабоном можно найти город, очень сильно напоминающий Венецию: здесь гондолы с плоским дном украшают невероятными росписями и используют для передвижения по большим каналам, пишет Europeana.
Что еще следует знать туристам?
Ryanair предупреждает путешественников не класть в ручную кладь одну популярную вещь – из-за нее не пустят на самолет.
Также уже названо 10 самых романтичных городов мира – и Париж неожиданно даже не вошел в первую пятерку.