Дешевше та менше туристів: 5 міст-каналів, що не гірші за Венецію

Венеція – це невелике місто, що привалює мільйони туристів щороку. І через це насолодитися каналами та вузькими вуличками буває непросто.

Якщо ви плануєте цьогоріч подорож до Європи, Венецію у планах можна замінити на кілька не гірших, але менш наповнених мандрівниками міст, пише Travel Off Path.

5 менш відомих міст, що стоять на воді, можуть запропонувати схожу атмосферу та не менш приголомшливий досвід.

Куди поїхати замість Венеції?

Кіоджа в Італії

Кіоджа – це одне з найстаріших рибальських міст Італії, і водночас мініатюрна версія Венеції. Сюди варто приїхати принаймні задля неймовірно смачної їжі, яку подають в остеріях з видом на канал.

Тут поєднується і неймовірна архітектура, і чимало розваг – а туристів значно менше.

Фрвдріхштадт у Німеччині

Для того, аби побачити місто на воді, не обов'язково навіть їхати до Італії; Фрадріхштадт часто називають "німецьким Амстердамом" через те, що все місто перетинають водні шляхи.

За своєю суттю воно не зовсім венеціанське, втім, має чимало каналів та свій особливий шарм.

Мартіг у Франції

Всього пів години їзди від гамірного Марселя розташоване місто Мартіг – мальовниче прибережне поселення у французькому Середземномор'ї.

Тут знайдуться і мальовничі канали, і барвисті будівлі, і галькові красиві пляжі. Часто місто навіть називають Провансальською Венецією.

Комаккьо в Італії

На півдні Італії розташоване місто Комаккьо, що виглядає та відчувається як "далекий родич" Венеції. Місто розкинулося на кількох невеликих острівцях у лагуні Валлі-ді-Комаккьо та славиться типово венеціанськими арковими мостами, неймовірними яскравими будівлями та величними дзвіницями.

Авейру, Португалія

Португалія передусім відома горбистими портовими містами, але на півдорозі між Порту та Лісабоном можна знайти місто, що дуже сильно нагадує Венецію: тут гондоли з плоским дном прикрашають неймовірними розписами та використовують для пересування великими каналами, пише Europeana.

Що ще слід знати туристам?