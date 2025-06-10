Пробки до 15 километров: на границе Польши и Германии транспортный хаос

На границе Польши и Германии образовались десятикилометровые пробки. На многих пограничных трассах водителям приходится стоять в многочасовых очередях.

Худшая ситуация на автостраде A2, которая ведет в направлении Берлина. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF 24.

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Какова ситуация на границе Польши и Германии

На автостраде А2 пробка протянулась от Свецка до Жепина, который у границы с Германией. То есть длина пробки – аж 15 километров.

Также перегружена дорога DK29, которая ведет к:

трассе A2,

центру Слубице,

и к пограничному мосту через Одер.

Кроме этого, сложная ситуация в Нижней Силезии – там почти 10-километровая пробка на трассе А4. Автомобили стоят от перекрестка в Енджиховицах до перекрестка Ґодзешув.

Подобная ситуация в Згожельце – дороги до пограничного моста перегружены.

Также пробки появились в Ольшине, Костшине-над-Одрой и Колбасково.

СМИ сообщили, что перебои в движении возникли из-за интенсивных проверок на немецкой стороне и роста трафика после длинных выходных в Германии.