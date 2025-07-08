Польский город будет жаловаться в ЕС на целую Германию: причина неожиданная

Местные власти польского города Згожелец хотят подать в Европейскую комиссию жалобу на Германию. Сейчас там собирают подписи местного населения.

Польский город Згожелец, который расположен возле Германии, заявил, что страдает из-за усиленных проверок на границе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF FM.

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Что известно об инциденте

В октябре 2023 года Германия ввела на границе с Польшей усиленные проверки, чтобы остановить нелегальную миграцию. Новые правила должны были быть временными, но продолжаются и по сей день.

В начале июня мы писали, что на границе Польши и Германии возникла пробка протяженностью 15 километров. Но оказалось, что такое случается регулярно – проверки существенно дестабилизируют жизнь города, парализуя целые улицы.

В течение недели город трудно проехать, а после длинных выходных – он полностью парализован. Водители, которые должны стоять в пробках на автостраде три часа, выбирают пограничный переход в Згожельце. Пробки образуются даже на односторонних улицах жилых массивов,

– объяснил мэр города Рафал Гронич.



Очереди на границе Польши и Германии / Фото Paweł Relikowski

Местные власти решили подать жалобу к еврокомиссару по внутренним делам. До 15 июля там и в соседнем немецком городе Герлиц будут собирать подписи.

Для подачи жалобы в Европейскую комиссию поддержка общественности не нужна, но таким образом инициаторы хотят показать, что для местных жителей это действительно важно.