Граница с Молдовой заблокирована: в ГПСУ предупредили водителей
- Украинские пограничные службы из-за непогоды временно приостановили оформление грузовиков на границе с Молдовой в нескольких пунктах пропуска.
- С 2026 года украинцам придется проходить новую авторизацию в системе EES для поездок в Польшу и оформлять онлайн-разрешение ETIAS для поездок в ЕС, за которое нужно оплатить сбор.
Из-за осложнения погодных условий украинские пограничные службы временно приостановили оформление грузовых транспортных средств в ряде пунктов пропуска на границе с Молдовой.
Эту информацию сообщили на странице ГПСУ в телеграмме.
Какая ситуация на границе?
В Одесской области остановлен пропуск грузовиков в пунктах:
- "Паланка – Маяки – Удобное".
- "Тудора" (смежный с украинским пунктом "Староказачье")
В Черновицкой области ограничения касаются пунктов:
- "Росошаны – Бричень".
- "Сокиряны – Окница".
- "Мамалыга – Кривая".
Все из-за сильного гололеда и необходимости проведения обследования состояния дорог. Оформление грузовиков на въезд в Молдову пока не осуществляется. Водителям грузовиков советуют учесть эти ограничения и планировать маршруты с учетом временных сложностей.
Как говорится на официальном сайте EES, с 2026 года украинцам, которые планируют поездки в Польшу, придется пройти новую авторизацию в системе EES (Entry / Exit System). Это электронная база данных, которая осуществляет автоматизированный контроль путешественников и хранит персональные данные.
В ГПСУ предупредили водителей, что граница с Молдовой заблокирована / Фото ГПСУ
За въезд в ЕС украинцам придется платить: что об этом известно?
С конца 2026 года украинцам нужно будет оформить онлайн-разрешение ETIAS для поездок в ЕС, за которое придется уплатить сбор от 7 до 20 евро. Разрешение будет действовать три года, позволяя краткосрочные поездки до 90 дней, но деньги за него не возвращаются, даже в случае ошибки в анкете или отказа от поездки.