Эту информацию сообщили на странице ГПСУ в телеграмме.

Какая ситуация на границе?

В Одесской области остановлен пропуск грузовиков в пунктах:

"Паланка – Маяки – Удобное".

"Тудора" (смежный с украинским пунктом "Староказачье")

В Черновицкой области ограничения касаются пунктов:

"Росошаны – Бричень".

"Сокиряны – Окница".

"Мамалыга – Кривая".

Все из-за сильного гололеда и необходимости проведения обследования состояния дорог. Оформление грузовиков на въезд в Молдову пока не осуществляется. Водителям грузовиков советуют учесть эти ограничения и планировать маршруты с учетом временных сложностей.

Как говорится на официальном сайте EES, с 2026 года украинцам, которые планируют поездки в Польшу, придется пройти новую авторизацию в системе EES (Entry / Exit System). Это электронная база данных, которая осуществляет автоматизированный контроль путешественников и хранит персональные данные.



В ГПСУ предупредили водителей, что граница с Молдовой заблокирована / Фото ГПСУ

За въезд в ЕС украинцам придется платить: что об этом известно?

С конца 2026 года украинцам нужно будет оформить онлайн-разрешение ETIAS для поездок в ЕС, за которое придется уплатить сбор от 7 до 20 евро. Разрешение будет действовать три года, позволяя краткосрочные поездки до 90 дней, но деньги за него не возвращаются, даже в случае ошибки в анкете или отказа от поездки.