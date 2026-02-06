Цю інформацію повідомили на сторінці ДПСУ у телеграмі.
Яка ситуація на кордоні?
На Одещині зупинено пропуск вантажівок у пунктах:
- "Паланка – Маяки – Удобне".
- "Тудора" (суміжний з українським пунктом "Старокозаче")
У Чернівецькій області обмеження стосуються пунктів:
- "Росошани – Бричень".
- "Сокиряни – Окниця".
- "Мамалига – Крива".
Все через сильну ожеледицю та необхідність проведення обстеження стану доріг. Оформлення вантажівок на в'їзд до Молдови наразі не здійснюється. Водіям вантажівок радять врахувати ці обмеження та планувати маршрути з урахуванням тимчасових складнощів.
Як мовиться на офіційному сайті EES, з 2026 року українцям, які планують поїздки до Польщі, доведеться пройти нову авторизацію в системі EES (Entry/Exit System). Це електронна база даних, яка здійснює автоматизований контроль мандрівників і зберігає персональні дані.
У ДПСУ попередили водіїв, що кордон з Молдовою заблокований / Фото ДПСУ
За в'їзд до ЄС українцям доведеться платити: що про це відомо?
З кінця 2026 року українцям потрібно буде оформити онлайн-дозвіл ETIAS для поїздок до ЄС, за який доведеться сплатити збір від 7 до 20 євро. Дозвіл діятиме три роки, дозволяючи короткострокові поїздки до 90 днів, але гроші за нього не повертаються, навіть у разі помилки в анкеті або відмови від поїздки.