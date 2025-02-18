3 страны ЕС, которые быстрее всего выдают гражданство: условия и сроки

Получить гражданство в странах ЕС – сложный и длительный процесс. Однако некоторые государства предлагают относительно быстрые пути, в частности через инвестиции.

О 3 странах ЕС, которые сейчас быстрее всего выдают гражданство, рассказывает 24 Канал.

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Мальта

Мальта предлагает программу натурализации за инвестиции, которая позволяет получить гражданство в кратчайшие сроки среди стран ЕС – всего за несколько лет.

Для того, чтобы стать гражданином Мальты за год, нужно сделать взнос в государственный фонд в размере 750 000 евро. Тем, кто сделает взнос в размере 600 000 евро, гражданство выдают за 3 года.

Но, кроме этого, необходимо приобрести или арендовать недвижимость на Мальте и сделать дополнительный благотворительный взнос в размере 10 000 евро.



Мальта быстрее всего выдает гражданство среди других стран ЕС / Pexels

Португалия

Португалия предлагает программу "Золотая виза", которая позволяет инвесторам получить вид на жительство, а впоследствии и гражданство.

Цена вопроса – инвестиции от 280 000 евро, которые дают право на постоянное проживание. Получив постоянный вид на жительство, через 5 лет можно будет подать заявку на получение гражданства.



Владельцы "Золотой визы" могут стать гражданами Португалии за 5 лет / Pexels

Швеция

Хотя Швеция не имеет специальных инвестиционных программ для получения гражданства, она известна высоким процентом успешных натурализаций.

Обычно для того, чтобы получить гражданство этой страны, нужно прожить там минимум 5 лет на законных основаниях. Для людей, которые получить статус беженца или дополнительную защиту в Швеции, минимальный срок проживания для натурализации составляет 4 года.

Согласно исследованию, проведенному канадским иммиграционным агентством CanadaCIS, каждый десятый заявитель (9,3%) получает шведское гражданство.



Швеция предоставляет беженцам гражданство за 4 года проживания / Pexels

Обратите внимание. Министерство юстиции Швеции предложило увеличить срок натурализации до 8 лет и ужесточить требования к заявителям, которые включают отсутствие уголовных правонарушений и задолженностей. Если правительство страны одобрит предложение, то изменения могут вступить в силу 1 июня 2026 года. Однако люди, которые подадут заявку до этого, будут рассматриваться по действующему законодательству.

Если вы не проживаете в Швеции и не хотите рисковать, то также довольно быстрым вариантом является Греция. Там гражданство можно получить за 7 лет постоянного проживания по программе "Золотая виза".