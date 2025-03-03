Очень много требований: как получить гражданство Германии

Получение немецкого гражданства – сложный и длительный процесс. Кроме того, в большинстве случаев необходимо отказаться от предыдущего гражданства.

Как получить гражданство Германии, читайте на 24 Канал.

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Как получить немецкий паспорт: основные требования

Прежде всего заявитель должен легально проживать в Германии в течение не менее 8 лет. Этот срок могут сократить до 7 лет при условии успешного прохождения интеграционного курса или до 6 лет при особых интеграционных достижениях.

При этом необходимо иметь стабильный источник дохода, достаточный для обеспечения себя и своей семьи без необходимости в государственной социальной помощи.

И, конечно, необходимо иметь отсутствие судимостей. Кроме этого, нужно будет сдать тест на гражданство (Einbürgerungstest), который проверяет знание правовой системы, общественного строя и условий жизни в Германии.

Также необходимо будет подтвердить знание немецкого языка на уровне B1 или выше в соответствии с Общеевропейскими рекомендациями по языковому образованию.

В дополнение, заявитель должен письменно признать приверженность Основному закону Германии (Grundgesetz) и отказаться от предыдущего гражданства.

Обратите внимание. Существуют случаи, когда двойное гражданство разрешается. Это возможно, например, для граждан ЕС или в случаях, когда отказ от предыдущего гражданства является слишком сложным или невозможным.

Процесс натурализации может длиться от нескольких месяцев до года, а в некоторых случаях даже больше.



Паспорт гражданина Германии / Imago

Прежде чем подать заявку на гражданство, советуем сначала проконсультироваться в местном ведомстве по делам гражданства (Einbürgerungsbehörde) для проверки соответствия требованиям и уточнения более подробной информации.

Кто еще может получить гражданство Германии