Присяга верности и два экзамена: в Польше изменят условия получения гражданства

Министерство внутренних дел и администрации Польши объявило, что уже начало работу над целым пакетом изменений по выдаче польских паспортов иностранцам. Выдавать их будут только лицам, имеющим "настоящие связи с культурой и государством".

Уже совсем скоро правила получения гражданства Польши для украинцев и других иностранцев могут измениться: нужно будет пройти многоэтапный процесс, включающий также экзамен по истории и языку, пишет Polsat News.pl.

Что изменится в получении польского гражданства?

Новая модель предоставления гражданства, по словам министерства, должна положить конец "автоматизму" – вместо этого экзамены будут обеспечивать настоящую и полную интеграцию иностранцев в местное общество. А для того, чтобы получить паспорт, нужно будет соответствовать строгим требованиям.

Это защищает нас от ошибок, которых в прошлом допускали другие страны, предоставлявшие гражданство,

– заявили в Министерстве внутренних дел и администрации Польши.

Еще одно изменение заключается в увеличении порога легального проживания до 8 лет. Сейчас этот срок состоит из трех лет легального непрерывного проживания. Новые же правила потребуют по крайней мере трех лет временного проживания, а после этого – еще 5 лет постоянного, чтобы "определенно оценить отношение кандидата".

Что известно о новом экзамене для предоставления паспорта?

Также в Польше работают над тем, чтобы ввести государственный экзамен – это будет тест по истории и конституционных ценностей страны, чтобы подтвердить, что будущий гражданин понимает и принимает основы что Польши, что ЕС.

Другое нововведение – это подтверждение лояльности.

Обязанность представления сертификата лояльности и требование о налоговом резидентстве гарантируют, что жизненные и экономические интересы кандидата связаны исключительно с Польшей,

– объяснили в министерстве.

А для того, чтобы устранить любые барьеры в коммуникации, требования к владению языком также планируют усилить. Но относительно конкретного уровня еще идут дебаты: согласно предложению министерства, нужно будет получить уровень B2, зато депутаты от фракции "Право и справедливость" требуют введения обязательного владения языком на уровне C1.

Как сейчас украинцы могут получить польское гражданство?

Для получения гражданства Польши украинцы могут иметь несколько оснований:

Доказательство польского происхождения по корням.

Брак с гражданином (гражданкой) Польши, или же по "праву крови", когда один из родителей является поляком.

Постоянное проживание на территории Польши.

После выполнения одного из оснований нужно подать заявление на имя Президента Республики Польша о предоставлении гражданства через консула. Тогда придется собрать большой пакет документов – от паспорта и резюме до информации о родителях, предков, наличие польского гражданства в прошлом, данных мужа/жены и т.д., а также заплатить сбор, пишут на государственном сайте.

Сейчас плата за предоставление гражданства составляет 450 евро.

