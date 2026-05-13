13 мая, 11:24
Присяга верности и два экзамена: в Польше изменят условия получения гражданства

Марина Блохина
Основні тези
  • Министерство внутренних дел Польши планирует ввести экзамены по истории и языку для получения гражданства.
  • Предполагается увеличение срока легального проживания до 8 лет и требование сертификата лояльности и налогового резидентства.

Министерство внутренних дел и администрации Польши объявило, что уже начало работу над целым пакетом изменений по выдаче польских паспортов иностранцам. Выдавать их будут только лицам, имеющим "настоящие связи с культурой и государством".

Уже совсем скоро правила получения гражданства Польши для украинцев и других иностранцев могут измениться: нужно будет пройти многоэтапный процесс, включающий также экзамен по истории и языку, пишет Polsat News.pl.

Что изменится в получении польского гражданства?

Новая модель предоставления гражданства, по словам министерства, должна положить конец "автоматизму" – вместо этого экзамены будут обеспечивать настоящую и полную интеграцию иностранцев в местное общество. А для того, чтобы получить паспорт, нужно будет соответствовать строгим требованиям.

Это защищает нас от ошибок, которых в прошлом допускали другие страны, предоставлявшие гражданство, 
– заявили в Министерстве внутренних дел и администрации Польши.

Еще одно изменение заключается в увеличении порога легального проживания до 8 лет. Сейчас этот срок состоит из трех лет легального непрерывного проживания. Новые же правила потребуют по крайней мере трех лет временного проживания, а после этого – еще 5 лет постоянного, чтобы "определенно оценить отношение кандидата".

Что известно о новом экзамене для предоставления паспорта?

Также в Польше работают над тем, чтобы ввести государственный экзамен – это будет тест по истории и конституционных ценностей страны, чтобы подтвердить, что будущий гражданин понимает и принимает основы что Польши, что ЕС.

Другое нововведение – это подтверждение лояльности.

Обязанность представления сертификата лояльности и требование о налоговом резидентстве гарантируют, что жизненные и экономические интересы кандидата связаны исключительно с Польшей, 
– объяснили в министерстве.

А для того, чтобы устранить любые барьеры в коммуникации, требования к владению языком также планируют усилить. Но относительно конкретного уровня еще идут дебаты: согласно предложению министерства, нужно будет получить уровень B2, зато депутаты от фракции "Право и справедливость" требуют введения обязательного владения языком на уровне C1.

Как сейчас украинцы могут получить польское гражданство?

Для получения гражданства Польши украинцы могут иметь несколько оснований:

  • Доказательство польского происхождения по корням.
  • Брак с гражданином (гражданкой) Польши, или же по "праву крови", когда один из родителей является поляком.
  • Постоянное проживание на территории Польши.

После выполнения одного из оснований нужно подать заявление на имя Президента Республики Польша о предоставлении гражданства через консула. Тогда придется собрать большой пакет документов – от паспорта и резюме до информации о родителях, предков, наличие польского гражданства в прошлом, данных мужа/жены и т.д., а также заплатить сбор, пишут на государственном сайте.

Сейчас плата за предоставление гражданства составляет 450 евро.

What else do Ukrainians in Poland need to know?

С наступлением весны немало украинцев, живущих в Польше, пытаются украсить свои дома. Но если вы любите живые цветы, стоит сначала ознакомиться с местными правилами, иначе можно получить неприятный штраф. Оказывается, в Польше запрещено выставлять горшки на внешней стороне балкона из-за риска падения.

Размер санкций и штрафов может варьироваться и сильно зависит от жалоб соседей и правил конкретного дома.

