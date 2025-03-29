Как получить румынское гражданство: все возможные варианты

Поскольку Румыния является страной Европейского Союза, то существует много людей, которые хотели бы получить ее паспорт. Однако эта страна имеет четкие процедуры для получения гражданства.

Существует несколько способов получить румынское гражданство. Об этом пишет 24 Канал.

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Кто может получить гражданство Румынии

Люди с румынскими корнями

Одним из самых распространенных способов для украинцев получить румынский паспорт является восстановление гражданства, если один из родителей, дедушек или бабушек был гражданином Румынии.

Для того, чтобы получить румынское гражданство через потомков, нужно подтвердить факт румынского происхождения.

Люди, которые долго живут в Румынии

Еще один способ получить румынское гражданство – через натурализацию. Для этого нужно легально прожить в стране не менее 8 лет, владеть румынским языком, иметь стабильный доход и хорошую репутацию.

Заявление на гражданство подается в Министерство внутренних дел Румынии.



Гражданство Румынии можно получить через натурализацию / Pexels

Через брак

Также гражданство можно получить путем бракосочетания с гражданином Румынии. Однако все не так просто, потому что нужно не только подтвердить реальность отношений, но и знать язык и прожить в стране не менее 5 лет.

Через инвестиции

Румыния может предоставить гражданство иностранцам, которые готовы сделать значительные инвестиции в экономику страны. Это может быть: инвестиция в бизнес, инфраструктуру, развитие предприятий или приобретение недвижимости на значительную сумму.

Для всех вариантов получения гражданства нужно подать ряд документов, прежде всего:

Оригиналы и копии паспортов или других документов, которые подтверждают вашу личность.

Свидетельство о рождении.

Доказательства проживания в Румынии (если это необходимо по условиям).

Документы, которые подтверждают связи с Румынией (для потомков).

Документы о доходах или работе (для натурализации).

К слову, напомним, что 1 января 2025 года Румыния стала полноправным членом Шенгенской зоны.