Існує кілька способів отримати румунське громадянство. Про це пише 24 Канал.
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Хто може отримати громадянство Румунії
Люди з румунським корінням
Одним з найпоширеніших способів для українців отримати румунський паспорт є відновлення громадянства, якщо один з батьків, дідусів або бабусь був громадянином Румунії.
Для того, щоб отримати румунське громадянство через нащадків, потрібно підтвердити факт румунського походження.
Люди, які довго живуть у Румунії
Ще один спосіб отримати румунське громадянство – через натуралізацію. Для цього потрібно легально прожити в країні щонайменше 8 років, володіти румунською мовою, мати стабільний дохід і добру репутацію.
Заява на громадянство подається до Міністерства внутрішніх справ Румунії.
Громадянство Румунії можна отримати через натуралізацію / Pexels
Через шлюб
Також громадянство можна отримати шляхом одруження з громадянином Румунії. Однак все не так просто, тому що потрібно не лише підтвердити реальність стосунків, а й знати мову та прожити в країні не менше 5 років.
Через інвестиції
Румунія може надати громадянство іноземцям, які готові зробити значні інвестиції в економіку країни. Це може бути: інвестиція в бізнес, інфраструктуру, розвиток підприємств або придбання нерухомості на значну суму.
Для всіх варіантів отримання громадянства потрібно подати низку документів, насамперед:
- Оригінали та копії паспортів або інших документів, які підтверджують вашу особу.
- Свідоцтво про народження.
- Докази проживання в Румунії (якщо це необхідно за умовами).
- Документи, які підтверджують зв'язки з Румунією (для нащадків).
- Документи про доходи або роботу (для натуралізації).
До слова, нагадаємо, що 1 січня 2025 року Румунія стала повноправним членом Шенгенської зони.