Існує кілька способів отримати румунське громадянство. Про це пише 24 Канал.

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Хто може отримати громадянство Румунії

Люди з румунським корінням

Одним з найпоширеніших способів для українців отримати румунський паспорт є відновлення громадянства, якщо один з батьків, дідусів або бабусь був громадянином Румунії.

Для того, щоб отримати румунське громадянство через нащадків, потрібно підтвердити факт румунського походження.

Люди, які довго живуть у Румунії

Ще один спосіб отримати румунське громадянство – через натуралізацію. Для цього потрібно легально прожити в країні щонайменше 8 років, володіти румунською мовою, мати стабільний дохід і добру репутацію.

Заява на громадянство подається до Міністерства внутрішніх справ Румунії.



Громадянство Румунії можна отримати через натуралізацію / Pexels

Через шлюб

Також громадянство можна отримати шляхом одруження з громадянином Румунії. Однак все не так просто, тому що потрібно не лише підтвердити реальність стосунків, а й знати мову та прожити в країні не менше 5 років.

Через інвестиції

Румунія може надати громадянство іноземцям, які готові зробити значні інвестиції в економіку країни. Це може бути: інвестиція в бізнес, інфраструктуру, розвиток підприємств або придбання нерухомості на значну суму.

Для всіх варіантів отримання громадянства потрібно подати низку документів, насамперед:

Оригінали та копії паспортів або інших документів, які підтверджують вашу особу.

Свідоцтво про народження.

Докази проживання в Румунії (якщо це необхідно за умовами).

Документи, які підтверджують зв'язки з Румунією (для нащадків).

Документи про доходи або роботу (для натуралізації).

До слова, нагадаємо, що 1 січня 2025 року Румунія стала повноправним членом Шенгенської зони.