Снова Греция под ударом: из-за мощного циклона затапливает популярные острова – шокирующие кадры

Сильный шторм пронесся над греческими островами Парос и Миконос, вызвав значительные наводнения. В ответ на экстремальные погодные условия местные власти закрыли школы и запретили движение транспорта.

Жителей и туристов просят никуда не ездить – спасателям пришлось спасать нескольких человек, чьи машины застряли и их понесло потоком. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Protothema.

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В Греции из-за мощного циклона затапливает острова

Интенсивные ливни в популярных туристических городах Парикия и Науса привели к значительным наводнениям, вода затопила улицы, смела автомобили и мусор.

Местные власти Пароса сообщили, что пожарные успешно спасли 13 человек, которые застряли во время шторма, и сопроводили в их дома. Чиновники подтвердили, что в результате непогоды нет пострадавших или пропавших без вести.



Из-за мощного циклона острова Греции затапливает / Фото greekcitytimes

На Миконосе, где уровень наводнения был относительно умеренным, были привлечены экскаваторы, чтобы проложить путь для паводковых вод, которые прорывались мимо прибрежных кафе и ресторанов.

В течение 2 часов шел очень сильный дождь, в результате реки вышли из берегов, произошли оползни,

– рассказал губернатор Пароса Костас Бизас.

В ответ на беспокойство власти санкционировали закрытие школ и детских садов на Паросе, Миконосе и еще двух островах Эгейского моря, начиная со вторника, 1 апреля. Служба гражданской защиты также разослала предупреждения на мобильные телефоны, призывая жителей оставаться дома.

Что происходит в Греции: смотрите видео

А муниципальные бригады и частные подрядчики расчищали дороги, заблокированные обвалившимися камнями, а экстренные службы спасали застрявших автомобилистов.

Автомобили оказались под водой: смотрите видео

На нескольких островах вблизи Пароса, входящего в группу Кикладских островов в Эгейском море, к юго-востоку от материковой части Греции, сохраняется штормовое предупреждение.

Тем временем на Санторине постепенно снижаются сейсмические толчки, поэтому, можно ли планировать отдых на греческий остров в 2025-м.