Коснулось и украинцев: администрация Трампа "по-тихому" приостановила заявки на Green Card США

Администрация Трампа втихаря приостановила обработку заявок на Green Card от некоторых категорий иностранцев. В частности от беженцев, которые находятся в стране.

Об этом журналистам сообщили источники, которые решили остаться анонимными, пишет 24 Канал со ссылкой на CBS News.

Смотрите также Как украинцам поехать в США в 2025 году и сколько денег для этого нужно

Почему в США приостановили заявки на Green Card

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) недавно приказала официальным лицам приостановить обработку запросов на легальное постоянное проживание, поданных иммигрантами, которые получили статус беженца или убежища.

Впоследствии Министерство внутренней безопасности подтвердило сообщение журналистов, заявив, что приостановление в обработке Green Card "необходимо" для выполнения двух исполнительных постановлений, выданных президентом Дональдом Трампом.

USCIS ставит временную паузу в завершении определенных заявлений о корректировке статуса (Green Card – 24 Канал) до завершения дополнительной проверки и проверки для выявления потенциального мошенничества, общественной безопасности или проблем национальной безопасности в соответствии с исполнительными действиями господина Трампа,

– говорится в заявлении DHS.

В одном из президентских прокламаций, которые цитируют официальные лица, Трамп поручил федеральным агентствам "проверять в максимально возможной степени всех иностранцев, которые намерены быть допущенными, въехать или уже находятся в Соединенных Штатах".

Представители администрации Трампа также объявили о планах более тщательно проверять учетные записи иммигрантов в социальных сетях, которые подают заявки на легальный статус, включая гражданство США, Green Card и убежище. USCIS заявляет, что это необходимо для "усиленной проверки" людей, потому что это вопрос "национальной безопасности".