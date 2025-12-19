США приостановят выдачу грин-карт: в чем причина

Соединенные Штаты приостанавливают действие иммиграционной лотереи Diversity Visa (DV1). Именно эта программа позволяла гражданам других стран получать грин-карты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Почему программу закрывают?

Соответствующее решение приняли по поручению президента Дональда Трампа после стрельбы, произошедшей в Университете Брауна.

Кристи Ноэм объяснила, что подозреваемый в стрельбе Клаудио Мануэль Невеш Валенте попал в Соединенные Штаты в 2017 году именно по программе DV1 и получил грин-карту.

Эту мерзкую личность никогда не следовало допускать в нашу страну,

– написала она.

Ноэм напомнила, что в 2017 году Дональд Трамп уже боролся за прекращение этой программы после теракта в Нью-Йорке, когда боевик ИГИЛ совершил наезд грузовиком на людей, убив восемь человек. Известно, что преступник также въехал в США по программе DV1.

Справка. Грин-карта – это удостоверение, что дает иностранцам право постоянно жить и работать в США, а также подавать документы на гражданство через 5 лет. Фактически, она является ключом к жизни в Америке.

Министр внутренней безопасности заявила, что Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) приказано немедленно приостановить DV1, "чтобы ни один американец больше не пострадает от этой катастрофической программы".

Что произошло в Университете Брауна?