США приостановят выдачу грин-карт: в чем причина
- США приостанавливают действие иммиграционной лотереи Diversity Visa (DV1) после стрельбы в Университете Брауна.
- Решение принято по поручению президента Трампа, который уже пытался закрыть программу после теракта в Нью-Йорке в 2017 году.
Соединенные Штаты приостанавливают действие иммиграционной лотереи Diversity Visa (DV1). Именно эта программа позволяла гражданам других стран получать грин-карты.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
Почему программу закрывают?
Соответствующее решение приняли по поручению президента Дональда Трампа после стрельбы, произошедшей в Университете Брауна.
Кристи Ноэм объяснила, что подозреваемый в стрельбе Клаудио Мануэль Невеш Валенте попал в Соединенные Штаты в 2017 году именно по программе DV1 и получил грин-карту.
Эту мерзкую личность никогда не следовало допускать в нашу страну,
– написала она.
Ноэм напомнила, что в 2017 году Дональд Трамп уже боролся за прекращение этой программы после теракта в Нью-Йорке, когда боевик ИГИЛ совершил наезд грузовиком на людей, убив восемь человек. Известно, что преступник также въехал в США по программе DV1.
Справка. Грин-карта – это удостоверение, что дает иностранцам право постоянно жить и работать в США, а также подавать документы на гражданство через 5 лет. Фактически, она является ключом к жизни в Америке.
Министр внутренней безопасности заявила, что Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) приказано немедленно приостановить DV1, "чтобы ни один американец больше не пострадает от этой катастрофической программы".
Что произошло в Университете Брауна?
13 декабря в городе Провиденс, штат Род-Айленд, произошел теракт. Вооруженный мужчина зашел в учебный корпус инженерии и физики Браунского университета и открыл огонь в аудитории.
В результате нападения погибли двое студентов. Еще 9 человек получили ранения, 8 из них – это студенты. Пострадавших доставили в больницу.
14 декабря стало известно, что полиция арестовала человека, возможно, связанного с нападением на Браунский университет. Заведение отменило занятия и экзамены до конца семестра и разрешило студентам выехать из кампуса досрочно.