Как выглядит гробница Папы Римского Франциска: показали новые кадры

Обнародовали новые фото гробницы покойного Папы Римского Франциска. Папа Лев XIV приватно посетил базилику Санта-Мария-Маджоре и в молчании помолился возле места захоронения своего предшественника.

Визит состоялся незадолго после Дня поминовения умерших, когда Католическая церковь обычно молится за упокой душ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

Отмечается, что Папа Лев XIV несколько минут молился возле гробницы в крипте базилики, где Папа Франциск был похоронен после его смерти.

Папа Лев XIV молится возле гробницы / Vatican News

Что известно о базилике Санта-Мария-Маджоре?

На официальном сайте базилики Санта-Мария-Маджоре сообщают, что это одна из четырех крупных папских базилик Рима, которая сыграла важную историческую роль в чествовании Пресвятой Девы Марии. Для Папы Франциска это место было очень важным.

Лев XIV возле гробницы покойного Франциска / Vatican News

Согласно официальной информации, он регулярно посещал ее перед и после своих международных поездок, молясь перед образом Salus Populi Romani – "Защитницы римского народа".

Папа Лев XIV молится перед иконой Salus Populi Romani / Vatican News

Похороны Папы Франциска: что известно?