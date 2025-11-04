Який вигляд має гробниця Папи Римського Франциска: показали нові кадри

Оприлюднили нові фото гробниці покійного Папи Римського Франциска. Папа Лев XIV приватно відвідав базиліку Санта-Марія-Маджоре та у мовчанні помолився біля місця поховання свого попередника.

Візит відбувся незадовго після Дня поминання померлих, коли Католицька церква зазвичай молиться за упокій душ.

Зазначається, що Папа Лев XIV кілька хвилин молився біля гробниці в крипті базиліки, де Папу Франциска було поховано після його смерті.

Папа Лев XIV молиться біля гробниці / Vatican News

Що відомо про базиліку Санта‑Марія‑Маджоре?

На офіційному сайті базиліки Санта‑Марія‑Маджоре повідомляють, що це одна з чотирьох великих папських базилік Риму, яка відіграла важливу історичну роль у вшануванні Пресвятої Діви Марії. Для Папи Франциска це місце було дуже важливим.

Лев XIV біля гробниці покійного Франциска / Vatican News

Згідно з офіційною інформацією, він регулярно відвідував її перед і після своїх міжнародних поїздок, молячись перед образом Salus Populi Romani – "Захисниці римського народу".

Папа Лев XIV молиться перед іконою Salus Populi Romani / Vatican News

Поховання Папи Франциска: що відомо?