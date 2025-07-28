5 самых "отвратительных" блюд мира: показали, как они выглядят

В онлайн-справочнике традиционной кухни определили "худшие" блюда в мире. Они набрали самые низкие оценки среди потребителей.

В общем собрал антирейтинг из 100 блюд из всех стран мира. Приятно, что украинские блюда туда не попали. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на TasteAtlas.

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Самые худшие блюда мира?

Свид, Исландия

Свид (Svið) – это сваренная баранья голова без мозга, разрезанная пополам. Блюдо традиционно подают с пюре из репы, желе из ревеня и картофельным пюре.



Свид / Taste Atlas

Блодпальт, Финляндия

Это темно-коричневые клецки, приготовленные из ржаной или ячменной муки и крови животных. Хотя традиционно их готовили из крови северного оленя, сейчас используют не только ее. Обычно блодпальт подают как гарнир с жареным беконом или свининой, маслом и брусничным вареньем.



Блодпальт / Taste Atlas

Торраматюр, Исландия

Это определенный набор традиционных исландских блюд, которые потребляют преимущественно в течение скандинавского месяца Торри (с середины января до середины февраля ежегодно).

Стандартный "сет" включает ферментированное мясо акулы, копченую баранину, обжаренную голову баранины, кровяные колбаски и многое другое.



Торраматюр / TasteAtlas

Тручас а-ля Наварра, Наварра (Испания)

Это традиционное рыбное блюдо, которое происходит из автономной коммуны Наварра в Испании. Это форель, которую приправляют солью, обваливают в муке и жарят в оливковом масле до золотистого цвета и полной готовности.

Затем рыбу начиняют обжаренными кусочками хамона серрано и выжимают на нее лимонный сок. Перед подачей форель обычно посыпают нарезанным хамоном и петрушкой.



Тручас а-ля Наварра / TasteAtlas

Чапалеле, Чили

Это чилийский хлеб, который готовят только из двух основных ингредиентов – картофеля и муки. Традиционно его делают на пару в куранто (яма в земле, которая используется для приготовления пищи). Однако также его можно запекать или жарить на сковороде.



Чапалеле / TasteAtlas

Однако также это блюдо можно жарить или запекать.

К слову, ранее мы писали о "гастрономических жемчужинах мира" по версии путеводителя TripAdvisor.