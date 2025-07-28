Загалом зібрав антирейтинг зі 100 страв з усіх країн світу. Приємно, що українські страви туди не потрапили. Про це пише 24 Канал із посиланням на TasteAtlas.

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Найгірші страви у світі?

Свід, Ісландія

Свід (Svið) – це зварена бараняча голова без мозку, розрізана навпіл. Страву традиційно подають із пюре з ріпи, желе з ревеню та картопляним пюре.



Свід / Taste Atlas

Блодпальт, Фінляндія

Це темно-коричневі галушки, приготовані з житнього або ячмінного борошна та крові тварин. Хоча традиційно їх готували з крові північного оленя, нині використовують не тільки її. Зазвичай блодпальт подають як гарнір зі смаженим беконом або свининою, маслом та брусничним варенням.



Блодпальт / Taste Atlas

Торраматюр, Ісландія

Це певний набір традиційних ісландських страв, які споживають переважно впродовж скандинавського місяця Торрі (з середини січня до середини лютого щороку).

Стандартний "сет" включає ферментоване м'ясо акули, копчену баранину, обсмажену голову баранини, кров'яні ковбаски та багато іншого.



Торраматюр / TasteAtlas

Тручас а-ля Наварра, Наварра (Іспанія)

Це традиційна рибна страва, яка походить з автономної комуни Наварра в Іспанії. Це форель, яку приправляють сіллю, обвалюють у борошні та смажать в оливковій олії до золотистого кольору та повної готовності.

Потім рибу начиняють обсмаженими шматочками хамону серрано та вичавлюють на неї лимонний сік. Перед подачею форель зазвичай посипають нарізаним хамоном та петрушкою.



Тручас а-ля Наварра / TasteAtlas

Чапалеле, Чилі

Це чилійський хліб, який готують лише з двох основних інгредієнтів – картоплі та борошна. Традиційно його роблять на пару у куранто (яма в землі, яка використовується для приготування їжі). Однак також його можна запікати або смажити на сковороді.



Чапалеле / TasteAtlas

Однак також цю страву можна смажити або запікати.

До слова, раніше ми писали про "гастрономічні перлини світу" за версією путівника TripAdvisor.