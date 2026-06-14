Самые разочаровывающие места в мире: антирейтинг туристических направлений

Перед поездкой за границу многие люди составляют для себя списки мест, которые обязательно хотят посетить. Впрочем, несколько мест лучше сразу исключить – — они почти никому не нравятся.

Исследователи проанализировали почти 100 000 отзывов о 200 популярных туристических объектах и таким образом определили те, которые чаще всего разочаровывают гостей, пишет Euronews.

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Какие локации лучше обойти стороной во время путешествия?

Основная причина недовольства для большинства путешественников — это завышенные цены и впечатления, которые оказываются значительно скромнее созданного ажиотажа. При этом исследователи оценили не только достопримечательности, но и туристическую привлекательность стран в целом. И лидерами по количеству разочарованных путешественников неожиданно стали Великобритания и Канада – там 7,9 и 7,2% отдыхающих соответственно остались недовольны.

Третье место заняли США с показателем 7,5%. А вот среди городов наиболее негативные впечатления у туристов сложились о таких:

Сиэтл;

Будапешт;

Лондон;

Бангкок.

А вот большинство "непривлекательных" туристических объектов мира расположены в Северной Америке.

Парк развлечений Alton Towers

Уже второй год подряд парк развлечений из графства Стаффордшир в Англии занимает первое место в антирейтинге. Более 38% отзывов о парке – негативные. Чаще всего посетители жалуются на длинные очереди, высокую стоимость и ее несоответствие полученным впечатлениям.

Океанариум Georgia Aquarium

Этот океанариум расположен в Атланте, США, и является домом для десятков тысяч морских обитателей. Несмотря на такое разнообразие и популярность, он имеет 19,6% негативных отзывов. Каждый десятый посетитель жалуется на переполненность, проблемы с доступом к отдельным зонам и слишком высокие цены.

Казино Horseshoe Casino

Это — еще одна локация из США, на этот раз из Луизианы. Здесь гости имеют доступ к покерным залам, ресторанам и барам, но даже разнообразие развлечений не сдержало большое количество негативных отзывов. Многие люди считают, что там просто скучно, другие жалуются на то, что помещение изношено и давно требует ремонта.

Купальни Сечени

Купальни и бассейн Сечени расположены в Будапеште, в Венгрии — и это крупнейший лечебный термальный комплекс в Европе. Несмотря на то, что локация входит в обязательный список многих туристов, многие из них остаются с негативными впечатлениями.

Есть проблемы с переполненностью здания и доступом к некоторым его частям.