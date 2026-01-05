"Я бы там никогда не садился": бортпроводник раскрыл, где худшие места в самолете

Путешествие самолетом – это быстрый и удобный способ добраться до отдаленного места, и поэтому именно этот транспорт выбирает немало людей. Впрочем, если хочется, чтобы путешествие было еще и комфортным, стоит обратить внимание на то, какие места вы выбираете.

Вам может казаться, что все места в самолете одинаковые, но на самом деле это не так. Выбор места даже в эконом-классе может сделать ваш полет или невыносимым, или же максимально удобным и комфортным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какие места в самолете лучше никогда не выбирать?

Многие выбирают места возле аварийных выходов и рядом с туалетом из соображений удобства или безопасности – впрочем, бортпроводник поделился, что некоторые места точно не будут лучшим выбором.

Мне не нравится первый ряд возле крыльев. Люди собираются возле туалета, и там может быть шумно из-за младенцев в люльках на перегородке, – рассказал он.

Впрочем, места возле аварийного выхода могут стать хорошим выбором – ведь там, бесспорно, больше места для ног. И часто именно по этой причине они наиболее популярны. Впрочем, член экипажа советует взять с собой несколько вещей, если вы забронировали эти места.

Оказывается, на сиденьях возле аварийных выходов может быть довольно холодно – и если вы чувствительны к низкой температуре или боитесь простудиться перед желанным отпуском, лучше этих мест избегать. Или же следует захватить более теплую одежду. Например, носки для полета или даже грелку.

Еще одно не лучшее место в самолете – это в хвосте, ведь там всегда громко, пишет Smarter Travel. Постоянно будет работать смыв в туалете, а он достаточно шумный. Также на задних сиденьях ночью может быть свет, ведь свет проникает сквозь шторки кухни. И стоит учитывать то, что именно в задней части самолета экипаж обычно работает.

Что еще следует знать туристам перед поездкой?