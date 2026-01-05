"Я б там ніколи не сідав": бортпровідник розкрив, де найгірші місця в літаку

Подорож літаком – це швидкий та зручний спосіб дістатися віддаленого місця, і тому саме цей транспорт обирає чимало людей. Втім, якщо хочеться, аби подорож була ще й комфортною, варто звернути увагу на те, які місця ви обираєте.

Вам може видаватися, що усі місця в літаку однакові, та насправді це не так. Вибір місця навіть у економ-класі може зробити ваш політ або нестерпним, або ж максимально зручним та комфортним, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Які місця в літаку краще ніколи не обирати?

Чимало людей обирають місця біля аварійних виходів та поряд з туалетом з міркувань зручності чи безпеки – втім, бортпровідник поділився, що деякі місця точно не будуть найкращим вибором.

Мені не подобається перший ряд біля крил. Люди збираються біля туалету, і там може бути шумно через немовлят у колисках на перегородці, – розповів він.

Втім, місця біля аварійного виходу можуть стати гарним вибором – адже там, безперечно, більше місця для ніг. І часто саме з цієї причини вони найбільш популярні. Втім, член екіпажу радить взяти з собою кілька речей, якщо ви забронювали ці місця.

Виявляється, на сидіннях біля аварійних виходів може бути досить холодно – і якщо ви чутливі до низької температури чи боїтеся застудитися перед омріяною відпусткою, краще цих місць уникати. Або ж слід захопити тепліший одяг. Наприклад, шкарпетки для польоту чи навіть грілку.

Ще одне не найкраще місце в літаку – це у хвості, адже там завжди гучно, пише Smarter Travel. Постійно працюватиме змив у туалеті, а він досить шумний. Також на задніх сидіннях вночі може бути світло, адже світло проникає крізь шторки кухні. І варто зважати на те, що саме в задній частині літака екіпаж зазвичай працює.

