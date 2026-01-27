Испания меняет правила для мигрантов: что ждет украинцев уже с января 2026 года
- С января 2026 года в Испании вступило в силу обновленное миграционное законодательство, которое упростит легальную миграцию и трудоустройство, включая граждан Украины.
- Украинцы могут заключить рабочий контракт с испанским работодателем еще до переезда, а для получения визы на поиск работы нужно подать документы, подтверждающие образование, опыт работы и наличие средств для проживания.
В Испании с января 2026 года вступило в силу обновленное миграционное законодательство, над которым власти страны работали еще с 2024 года. По словам авторов реформы, новые правила должны упростить легальную миграцию, трудоустройство и интеграцию иностранцев, которые планируют жить и работать в Испании.
Изменения непосредственно касаются и граждан Украины, ведь между Киевом и Мадридом действует соответствующее межгосударственное соглашение. Об этом сообщает DW.
Что изменится для украинцев, которые работают в Испании?
По новым правилам, самый простой путь к легальной работе в Испании – заключить контракт с работодателем еще до переезда, в стране своего проживания. Испанский работодатель подает заявку на конкретного специалиста из-за рубежа, а кандидат, который соответствует требованиям, может получить рабочий контракт еще до въезда в страну.
Такая возможность существовала и раньше, однако оформление документов занимало несколько месяцев. Теперь испанские власти обещают существенно ускорить процедуры. Важно, что контракты "по месту жительства" могут заключать только граждане стран, с которыми Испания имеет соответствующие соглашения.
Украина входит в этот перечень, поэтому украинцы смогут воспользоваться новыми правилами.
Что известно о визах для поиска работы?
Отдельно в законодательстве прописаны визы для поиска работы. По словам Анхелы Гарсия, наибольший спрос ожидается на специалистов в сферах:
- информационных технологий,
- гостинично-ресторанного бизнеса,
- медицины,
- строительства.
Впрочем, такая виза не будет выдаваться автоматически. Кандидаты должны подать в испанское консульство документы, подтверждающие:
- образование и опыт работы,
- справку о несудимости,
- информацию о состоянии здоровья и наличие медицинской страховки.
Кроме того, заявитель не должен иметь запрета на въезд в ЕС и должен доказать наличие средств для проживания в Испании в течение года.
