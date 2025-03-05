Италия заплатит почти 30 000 евро за переезд: соблазнительно, но есть загвоздки

Сбежать в Италию, чтобы проводить каждый свой день на солнце – мечта, которую можно осуществить. На ее воплощение страна еще и дает денежный стимул.

Европейская страна, которую ежегодно посещают 57 миллионов туристов со всего мира, предлагает семьям 28 000 евро за переезд в идиллические регионы Сардинии и Калабрии. Но, как всегда, есть подвох, передает 24 Канал со ссылкой на DailyMail.

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Италия предлагает почти 30 000 евро за переезд

Италия принимает меры для решения проблемы депопуляции в своих населенных пунктах, стимулируя переезд новых жителей. Правительство объявило о финансовом пакете в размере 28 000 евро для содействия этой инициативе, хотя он сопровождается определенными условиями.

Получить грант смогут те, кто готов переехать в одно из 9 итальянских сел с населением до двух тысяч жителей.

Можно поселиться в:

одним из предложенных районов является живописный юго-западный район Калабрии ;

; Presicce-Acquarica – "каблук" итальянского "ботинка";

– "каблук" итальянского "ботинка"; пейзажная и популярная Сардиния тоже есть в перечне.



Кальяри, Сардиния / Фото Unsplash

Требования к претендентам

Заявители должны быть моложе 40 лет и готовы переехать в течение 90 дней после одобрения их заявки.

Также кандидаты должны создать бизнес на новом месте, который будет служить местной общине. Среди приемлемых вариантов – отель, гостевой дом, ресторан или розничный магазин. Или же кандидаты могут заполнить вакансию, определенную муниципалитетом.

Лица, которые соответствуют этим критериям, могут получить деньги единовременно или ежемесячными платежами. Все зависит от желания кандидата.