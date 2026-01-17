Сколько лет нужно прожить в Италии, чтобы получить гражданство
- Граждане стран вне ЕС могут получить итальянское гражданство после 10 лет легального проживания.
- Граждане ЕС требуют 4 лет проживания, а иностранцы, женатые на итальянцах, могут подать на гражданство через 2 года.
Получение итальянского гражданства – мечта многих иностранцев, которые живут и работают в Италии. Однако сроки и условия зависят от оснований, по которым подается заявление.
Сколько лет нужно прожить в Италии, чтобы получить гражданство – расскажет 24 Канал со ссылкой на Mondaq.
Смотрите также Сколько денег надо брать с собой в Европу
В чем ценность итальянского гражданства?
Итальянское гражданство остается одной из самых популярных целей среди иностранцев, которые планируют связать свою жизнь с этой страной. Оно открывает доступ к:
- рынку труда ЕС,
- социальным гарантиям,
- возможности свободно путешествовать по Европе.
В то же время процедура его получения имеет четкие правила, а ключевым фактором является продолжительность легального проживания в Италии. Сколько лет нужно прожить в стране, чтобы иметь право подать заявление на гражданство – зависит от оснований и статуса заявителя.
Сколько лет надо жить в Италии?
- 10 лет проживания
Именно столько нужно прожить в Италии гражданам стран вне ЕС на основании легального и непрерывного пребывания (permesso di soggiorno). Это самый распространенный путь к гражданству.
- 4 года проживания
Для граждан Европейского Союза требования мягче – достаточно 4 лет легального проживания в Италии.
- 2 года – через брак
Иностранцы, женатые на гражданах Италии, могут подать на гражданство уже через 2 года проживания в стране после брака. Если супруги имеют общих детей, этот срок может сокращаться. При условии проживания за пределами Италии – срок увеличивается.
- 5 лет для беженцев и лиц без гражданства
Лица со статусом беженца или апатриды могут подать заявление после 5 лет проживания.
- Без 10 лет – в исключительных случаях
Лица, рожденные в Италии в семье иностранцев, имеют право подать на гражданство по достижении 18 лет, если они непрерывно и легально проживали в стране с рождения. Лица с итальянским происхождением (jure sanguinis) могут получить гражданство без требования проживания, доказав итальянские корни.
Сколько лет нужно прожить в Италии, чтобы получить гражданство / Фото Unsplash
В какой стране ЕС легче всего получить гражданство?
В отличие от многих стран ЕС, где на гражданство нужно ждать 8 – 10 лет, в Португалии достаточно 5 лет легального пребывания. Важно, что речь идет именно о календарных годах, а не о годах непрерывного проживания – короткие выезды из страны не становятся проблемой.
Как отмечает IA services, Португалия не требует доказательства глубокой интеграции в общество. Нет собеседований о политическом устройстве, историю или культуру страны, а также не оценивается "уровень ассимиляции" заявителя.
Какое гражданство на самом деле получит ребенок, рожденный в Антарктиде?
В мире распространен принцип "права земли", по которому гражданство предоставляется каждому, кто родился на территории государства. Однако Антарктида не принадлежит ни одной стране, поэтому этот механизм здесь не действует. Дети, рожденные в Антарктиде, получают гражданство по происхождению, а не по месту рождения, получая гражданство своих родителей.