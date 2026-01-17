Сколько лет нужно прожить в Италии, чтобы получить гражданство – расскажет 24 Канал со ссылкой на Mondaq.

В чем ценность итальянского гражданства?

Итальянское гражданство остается одной из самых популярных целей среди иностранцев, которые планируют связать свою жизнь с этой страной. Оно открывает доступ к:

рынку труда ЕС,

социальным гарантиям,

возможности свободно путешествовать по Европе.

В то же время процедура его получения имеет четкие правила, а ключевым фактором является продолжительность легального проживания в Италии. Сколько лет нужно прожить в стране, чтобы иметь право подать заявление на гражданство – зависит от оснований и статуса заявителя.

Сколько лет надо жить в Италии?

10 лет проживания

Именно столько нужно прожить в Италии гражданам стран вне ЕС на основании легального и непрерывного пребывания (permesso di soggiorno). Это самый распространенный путь к гражданству.

4 года проживания

Для граждан Европейского Союза требования мягче – достаточно 4 лет легального проживания в Италии.

2 года – через брак

Иностранцы, женатые на гражданах Италии, могут подать на гражданство уже через 2 года проживания в стране после брака. Если супруги имеют общих детей, этот срок может сокращаться. При условии проживания за пределами Италии – срок увеличивается.

5 лет для беженцев и лиц без гражданства

Лица со статусом беженца или апатриды могут подать заявление после 5 лет проживания.

Без 10 лет – в исключительных случаях

Лица, рожденные в Италии в семье иностранцев, имеют право подать на гражданство по достижении 18 лет, если они непрерывно и легально проживали в стране с рождения. Лица с итальянским происхождением (jure sanguinis) могут получить гражданство без требования проживания, доказав итальянские корни.



Сколько лет нужно прожить в Италии, чтобы получить гражданство / Фото Unsplash

