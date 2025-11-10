В Британии готовят изменения для беженцев: правила станут жестче

Великобритания уже планирует объявить об изменениях в иммиграционной политике – страна будет следовать строгой датской системе.

Министр внутренних дел Британии Шабана Махмуд планирует объявить об изменениях в иммиграционные правила Великобритании: они созданы по образцу датской системы, считающейся одной из самых строгих во всей Европе, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Какие изменения Великобритания готовит для беженцев?

Еще в прошлом месяце министр внутренних дел отправила чиновников из Британии в Данию для изучения ее политики относительно пограничного контроля и предоставления убежища. И среди политик, рассматриваемых – жесткие правила Дании по воссоединению семей и ограничения некоторых категорий беженцев только временным пребыванием, пишет BBC.

Некоторые из этих новых предложений вызвали негативное отношение депутатов от Лейбористской партии – они назвали это "опасным путем". Между тем другие депутаты требуют, чтобы правительство пошло даже дальше.

В Дании беженцы, лично ставшие мишенью со стороны иностранного режима, имеют гораздо больше шансов получить защиту. А вот те, что бегут от конфликтов, обычно могут находиться в стране только временно, и Дания сама решает, какие страны являются безопасными.

В частности, в 2022 году правительство Дании сообщило примерно 1200 беженцев из Дамаска и Сирии, что их разрешения на проживание не будут продлены – ведь страна считала эти регионы безопасными для беженцев.

Кроме того, Великобритания планирует позаимствовать строгие правила Дании по воссоединению семей. Когда беженец, которому предоставлено право на проживание, хочет, чтобы его партнер или партнерша присоединились к нему, нужно выполнить ряд требований. Обоим лицам должно быть 24 года или более, партнер в Дании не должен получать помощь в течение трех лет, а также должен предоставить финансовые гарантии. Кроме того, двое партнеров должны сдать тест на знание датского языка.

Запрещает Дании воссоединение семей и тем, живущих в жилых массивах, где более, чем 50% жителей имеют "незападное" происхождение.

Некоторые депутаты от Лейбористской партии неофициально заявили медиа, что они будут выступать против внедрения датской иммиграционной политики в Британии.

