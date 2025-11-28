Важные изменения для беженцев: в Нидерландах готовят план возвращения украинцев домой
- В Нидерландах планируют возвращение украинских беженцев домой при условии мира до 2027 года, на что повлияет новый специальный статус.
- Беженцам, которые имеют работу, придется платить за жилье и страховые взносы, а те, что не трудоустроены, должны подать заявки на помощь.
Сейчас в Нидерландах проживает примерно 120 000 украинских беженцев, и в стране уже начали продумывать план их возвращения домой.
Согласно новому плану правительства, уже в 2027 году при условии установления мира, украинцы в Нидерландах получат новый специальный статус, сообщает 24 Канал со ссылкой на NOS. Он направлен на возвращение беженцев в Украину.
Какие изменения для беженцев готовятся в Нидерландах?
В предложении Министерства по делам беженцев и миграции говорится, что трудоустроенные украинцы уже должны платить за аренду жилья и самостоятельно оплачивать страховые взносы и медицинское страхование. А вот те украинцы, не имеющие работы, должны подать заявку на получение помощи.
Таким образом страна пытается снизить расходы на прием беженцев и предотвратить подачу заявок на получение статуса проживания в IND после окончания программы временной защиты. Сейчас из 120 000 украинцев, проживающих в Нидерландах, более 60% имеют работу.
Поэтому уже в этом году убежище для беженцев из Украины не будет автоматически бесплатным – люди, имеющие доход, будут платить за муниципальное жилье взносы, что составят несколько сотен евро. Такие меры нужны по нескольким причинам. Прежде всего, беженцев в стране много, и IND – Служба иммиграции и натурализации – не может обрабатывать еще больше заявлений о предоставлении убежища.
Кроме того, уже с 2027 года страна не будет резервировать средства на прием украинцев. И Кабинет министров Нидерландов еще должен обсудить вопрос взносов с муниципалитетами страны, которые должны выплачивать помощь и предоставлять беженцам жилье.
Впрочем, уже сейчас муниципалитеты не могут обеспечить жилье для всех украинцев, а места приема переполнены.
Какие еще новости из Нидерландов стоит знать?
Украинка, живущая в Нидерландах, поделилась, кому эта страна не подойдет для жизни. Прежде всего самым большим недостатком она считает высокие налоги, достигающие 40%.
Кроме того, Нидерланды планируют продолжить усиленный пограничный контроль еще по крайней мере до лета 2026 года. Так страна пытается предотвратить нелегальную миграцию.