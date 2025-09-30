Неожиданный поворот: отношение поляков к украинцам кардинально изменилось
- Недавний опрос показал, что 52,7% поляков имеют положительное отношение к украинцам, тогда как 37,3% выразили негативную позицию.
- Положительное отношение к украинцам снижается. Влияют на эти настроения и политические предпочтения.
С начала полномасштабной войны Польша последовательно поддерживала украинцев, которые искали убежища на ее территории. Однако, за более чем 3 года настроения среди польского населения меняются.
Хотя большинство все еще сохраняет положительное отношение к украинцам, последние наблюдения свидетельствуют о заметном снижении уровня поддержки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polskie Radio.
Как изменилось отношение поляков к украинцам?
Недавний опрос, проведенный компанией United Surveys для портала Wirtualna Polska, показал, что 52,7% жителей Польши положительно относятся к присутствию и интеграции украинцев в стране.
Среди тех, кто имеет положительное мнение:
- 5,5% классифицировали свою перспективу как "безусловно положительную",
- 47,2% описали ее как "скорее положительную".
И наоборот, выразили негативную позицию:
- 37,3% респондентов,
- 16% указали "однозначно негативную",
- 21,3% – "скорее негативную".
Опрос свидетельствует о постепенном снижении положительного восприятия с течением времени. В сентябре 2023 года 64,4% поляков относились к украинцам положительно, к январю 2025 года этот показатель снизился до 55,3%, а сейчас составляет 52,7%.
Политическая принадлежность также влияет на отношение к украинцам. Среди сторонников правящей коалиции 62% выразили положительное мнение, по сравнению с 49% среди тех, кто поддерживает оппозиционные партии.
Опрос, который проводился с 20 по 21 сентября 2025 года, использовал методологии CATI и CAWI и включал репрезентативную выборку из 1 000 участников.
Что изменилось для украинцев в Польше?
Сейм Польши принял новый закон, регулирующий статус украинцев и порядок выплат помощи. Документ приняли после вето Кароля Навроцкого.
Одно из главных нововведений касается выплат "800+". Они теперь будут зависеть от профессиональной деятельности украинцев и обучения детей в польских школах.
Кроме того, Польша вводит ежемесячные проверки для мониторинга официального статуса трудоустройства иностранных работников, в частности украинцев.