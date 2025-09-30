Від початку повномасштабної війни Польща послідовно підтримувала українців, які шукали притулку на її території. Однак, за понад 3 роки настрої серед польського населення змінюються.

Хоча більшість все ще зберігає позитивне ставлення до українців, останні спостереження свідчать про помітне зниження рівня підтримки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polskie Radio.

Як змінилося ставлення поляків до українців?

Нещодавнє опитування, проведене компанією United Surveys для порталу Wirtualna Polska, показало, що 52,7% мешканців Польщі позитивно ставляться до присутності та інтеграції українців у країні.

Серед тих, хто має позитивну думку:

5,5% класифікували свою перспективу як "безумовно позитивну",

47,2% описали її як "скоріше позитивну".

І навпаки, висловили негативну позицію:

37,3% респондентів,

16% вказали "однозначно негативну",

21,3% – "скоріше негативну".

Опитування свідчить про поступове зниження позитивного сприйняття з плином часу. У вересні 2023 року 64,4% поляків ставилися до українців позитивно, до січня 2025 року цей показник знизився до 55,3%, а зараз становить 52,7%.

Політична приналежність також впливає на ставлення до українців. Серед прихильників керівної коаліції 62% висловили позитивну думку, порівняно з 49% серед тих, хто підтримує опозиційні партії.

Опитування, яке проводилося з 20 по 21 вересня 2025 року, використовувало методології CATI та CAWI та включало репрезентативну вибірку з 1 000 учасників.

Що змінилося для українців у Польщі?