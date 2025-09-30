Неочікуваний поворот: ставлення поляків до українців кардинально змінилося
- Нещодавнє опитування показало, що 52,7% поляків мають позитивне ставлення до українців, тоді як 37,3% висловили негативну позицію.
- Позитивне ставлення до українців знижується. Впливають на ці настрої й політичні уподобання.
Від початку повномасштабної війни Польща послідовно підтримувала українців, які шукали притулку на її території. Однак, за понад 3 роки настрої серед польського населення змінюються.
Хоча більшість все ще зберігає позитивне ставлення до українців, останні спостереження свідчать про помітне зниження рівня підтримки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polskie Radio.
Як змінилося ставлення поляків до українців?
Нещодавнє опитування, проведене компанією United Surveys для порталу Wirtualna Polska, показало, що 52,7% мешканців Польщі позитивно ставляться до присутності та інтеграції українців у країні.
Серед тих, хто має позитивну думку:
- 5,5% класифікували свою перспективу як "безумовно позитивну",
- 47,2% описали її як "скоріше позитивну".
І навпаки, висловили негативну позицію:
- 37,3% респондентів,
- 16% вказали "однозначно негативну",
- 21,3% – "скоріше негативну".
Опитування свідчить про поступове зниження позитивного сприйняття з плином часу. У вересні 2023 року 64,4% поляків ставилися до українців позитивно, до січня 2025 року цей показник знизився до 55,3%, а зараз становить 52,7%.
Політична приналежність також впливає на ставлення до українців. Серед прихильників керівної коаліції 62% висловили позитивну думку, порівняно з 49% серед тих, хто підтримує опозиційні партії.
Опитування, яке проводилося з 20 по 21 вересня 2025 року, використовувало методології CATI та CAWI та включало репрезентативну вибірку з 1 000 учасників.
Що змінилося для українців у Польщі?
Сейм Польщі ухвалив новий закон, що регулює статус українців і порядок виплат допомоги. Документ ухвалили після вето Кароля Навроцького.
Одне з головних нововведень стосується виплат "800+". Вони тепер будуть залежати від професійної діяльності українців і навчання дітей у польських школах.
Крім того, Польща запроваджує щомісячні перевірки для моніторингу офіційного статусу працевлаштування іноземних працівників, зокрема українців.