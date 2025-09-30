Хотя большинство все еще сохраняет положительное отношение к украинцам, последние наблюдения свидетельствуют о заметном снижении уровня поддержки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polskie Radio.

Как изменилось отношение поляков к украинцам?

Недавний опрос, проведенный компанией United Surveys для портала Wirtualna Polska, показал, что 52,7% жителей Польши положительно относятся к присутствию и интеграции украинцев в стране.

Среди тех, кто имеет положительное мнение:

5,5% классифицировали свою перспективу как "безусловно положительную",

47,2% описали ее как "скорее положительную".

И наоборот, выразили негативную позицию:

37,3% респондентов,

16% указали "однозначно негативную",

21,3% – "скорее негативную".

Опрос свидетельствует о постепенном снижении положительного восприятия с течением времени. В сентябре 2023 года 64,4% поляков относились к украинцам положительно, к январю 2025 года этот показатель снизился до 55,3%, а сейчас составляет 52,7%.

Политическая принадлежность также влияет на отношение к украинцам. Среди сторонников правящей коалиции 62% выразили положительное мнение, по сравнению с 49% среди тех, кто поддерживает оппозиционные партии.

Опрос, который проводился с 20 по 21 сентября 2025 года, использовал методологии CATI и CAWI и включал репрезентативную выборку из 1 000 участников.

