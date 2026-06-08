Девять извержений за несколько дней: в Индонезии снова проснулся опасный вулкан

В Индонезии уже несколько дней подряд фиксируют извержение вулкана Левотоби на острове Флорес. Он невероятно активен, и пепел от извержений уже достиг высоты 3,8 километра над уровнем моря.

Первые извержения вулкана Левотоби зафиксировали в пятницу, 5 июня. Тогда их произошло сразу несколько, и на этом все не закончилось – по состоянию на сейчас зафиксировано уже 9 извержений, пишет CNA.

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Что известно об извержении вулкана Левотоби?

Вулкан Левотоби Лаки-Лаки – второй по уровню вулканической активности в Индонезии, и он невероятно активен. Вокруг кратера действует 5-километровая запретная зона. В агентстве вулканологии заявили, что и жителям вне этой зоны нужно оставаться начеку из-за опасных наводнений вулканического материала.

В пятницу из-за первых извержений вулкана власти приостановили работу местного аэропорта в городе Муамере, что примерно в 60 километрах к западу от Левотоби Лаки-Лаки. Из-за этого не отправились вовремя примерно 5 внутренних рейсов.

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Лаки-Лаки с индонезийского переводится как мужчина, и этот вулкан высотой 1584 метра является "парой" к другому, несколько более спокойному вулкану высотой 1703 метра, что называется Перемпуан, в переводе – женщина.

И нынешний столб пепла, достигший высоты в 3,8 километра – это не худшее, что приходилось видеть местным жителям. Только в июле прошлого года Леватоби Лаки-Лаки изверг колоссальный 18-километровый столб пепла, из-за чего пришлось отменить 24 международных рейса из главного аэропорта в Бали.

Индонезия – это страна на архипелаге, часто страдает от сейсмической и вулканической активности, ведь острова расположены на Тихоокеанском огненном кольце.