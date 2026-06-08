Перші виверження вулкана Левотобі зафіксували у п'ятницю, 5 червня. Тоді їх сталося одразу кілька, та на цьому все не завершилося – станом на зараз зафіксовано вже 9 вивержень, пише CNA.
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Що відомо про виверження вулкана Левотобі?
Вулкан Левотобі Лакі-Лакі – другий за рівнем вулканічної активності в Індонезії, і він неймовірно активний. Навколо кратера діє 5-кілометрова заборонена зона. В агентстві вулканології заявили, що й мешканцям поза цією зоною потрібно залишатися напоготові через небезпечні повені вулканічного матеріалу.
У п'ятницю через перші виверження вулкана влада призупинила роботу місцевого аеропорту в місті Муамере, що приблизно за 60 кілометрів на захід від Левотобі Лакі-Лакі. Через це не вирушили вчасно приблизно 5 внутрішніх рейсів.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
В Індонезії зафіксували кілька вивержень одного вулкана: дивіться відео
Лакі-Лакі з індонезійської перекладається як чоловік, і цей вулкан висотою 1584 метри є "парою" до іншого, дещо спокійнішого вулкана висотою 1703 метри, що називається Перемпуан, у перекладі – жінка.
Та цьогорічний стовп попелу, що досягнув висоти у 3,8 кілометра – це не найгірше, що доводилося бачити місцевим мешканцям. Лише у липні торік Леватобі Лакі-Лакі вивергнув колосальний 18-кілометровий стовп попелу, через що довелося скасувати 24 міжнародні рейси з головного аеропорту у Балі.
Індонезія – це країна на архіпелагу, що часто страждає від сейсмічної та вулканічної активності, адже острови розташовані на Тихоокеанському вогняному кільці.