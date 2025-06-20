Небо над Сицилией "почернело" из-за извержения вулкана Этна: невероятное видео

На итальянском острове Сицилия снова активизировался вулкан Этна. Для воздушного движения объявили наивысший уровень опасности.

В результате извержения Этны в небе образовалось огромное облако пепла. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DPA.

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В Италии снова извергается Этна

Итальянский институт геофизики и вулканологии (INGV) сообщил, что вулкан извергся в четверг 19 июня. Усиление вулканических толчков ученые начали фиксировать накануне, вечером среды.

Во время извержения вулкан выбросил много лавы и пепла, что привело к образованию огромного черного облака.

Извержение, во время которого из вулкана выбрасываются лава и пепел, привело к образованию облака пепла высотой около 6 тысяч метров,

– говорится в сообщении.

Облако пепла над вулканом Этна: смотрите видео

Справка. Вулкан Этна – самый активный вулкан в Европе. Последний раз он извергался в начале июня этого года.

INGV прогнозирует, что облако пепла будет двигаться на северо-восток в направлении городов Таормина и Мессина.

Местные власти объявили самый высокий уровень опасности для воздушного движения.

Между тем специалисты INGV продолжают наблюдать за ситуацией. Сейчас опасности для близлежащих населенных пунктов нет.