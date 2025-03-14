Таинственный ядерный бункер в Праге открыли для экскурсий: вход – бесплатный
В Праге открыли ядерный бункер Folimanka – это один из самых интересных таинственных объектов Праги. Раз в месяц там проходят бесплатные экскурсии.
Этот бункер расположен под парком Фолиманка в районе Вршовице. Его построили во время Холодной войны для защиты гражданского населения в случае атомного удара. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.
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Когда можно посетить ядерный бункер Folimanka
Экскурсии в этом бункере происходят редко. Это связано с тем, что бункер до сих пор находится в собственности города и используется как резервное укрытие. Поскольку регулярные экскурсии требуют дополнительного обслуживания и ресурсов, посещение возможно только в ограниченные даты.
Во время открытых дней вход в бункер бесплатный, и каждый желающий может самостоятельно осмотреть помещение.
Главный вход в бункер / krytfolimanka.cz
Следует отметить, что этим бункером никогда не могут воспользоваться в случае угрозы. В случае опасности помещения постоянно обогреваются и вентилируются.
План бункера Folimanka в Праге / krytfolimanka.cz
Даты экскурсий обычно объявляют на официальном сайте или на страницах города в социальных сетях.
График экскурсий на 2025 год:
- 15 марта 9:00 – 15:00;
- 12 апреля 9:00 – 15:00;
- 10 мая 9:00 – 15:00;
- 14 июня 9:00 – 15:00;
- 12 июля 9:00 – 15:00;
- 16 августа 9:00 – 15:00;
- 12 сентября 9:00 – 15:00;
- 10 октября 9:00 – 15:00;
- 15 ноября 9:00 – 15:00.