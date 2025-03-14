Этот бункер расположен под парком Фолиманка в районе Вршовице. Его построили во время Холодной войны для защиты гражданского населения в случае атомного удара. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.

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Когда можно посетить ядерный бункер Folimanka

Экскурсии в этом бункере происходят редко. Это связано с тем, что бункер до сих пор находится в собственности города и используется как резервное укрытие. Поскольку регулярные экскурсии требуют дополнительного обслуживания и ресурсов, посещение возможно только в ограниченные даты.

Во время открытых дней вход в бункер бесплатный, и каждый желающий может самостоятельно осмотреть помещение.



Главный вход в бункер / krytfolimanka.cz

Следует отметить, что этим бункером никогда не могут воспользоваться в случае угрозы. В случае опасности помещения постоянно обогреваются и вентилируются.



План бункера Folimanka в Праге / krytfolimanka.cz

Даты экскурсий обычно объявляют на официальном сайте или на страницах города в социальных сетях.

График экскурсий на 2025 год: