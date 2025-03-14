Цей бункер розташований під парком Фоліманка в районі Вршовіце. Його збудували під час Холодної війни для захисту цивільного населення у випадку атомного удару. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.

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Коли можна відвідати ядерний бункер Folimanka

Екскурсії у цьому бункері відбуваються рідко. Це пов'язано з тим, що бункер досі перебуває у власності міста та використовується як резервне укриття. Оскільки регулярні екскурсії потребують додаткового обслуговування та ресурсів, відвідування можливе лише в обмежені дати.

Під час відкритих днів вхід до бункера безплатний, і кожен охочий може самостійно оглянути приміщення.



Головний вхід до бункера / krytfolimanka.cz

Слід зазначити, що цим бункером будь-коли можуть скористатися в разі загрози. На випадок небезпеки приміщення постійно обігріваються та вентилюється.



План бункера Folimanka у Празі / krytfolimanka.cz

Дати екскурсій зазвичай оголошують на офіційному сайті або на сторінках міста в соціальних мережах.

Графік екскурсій на 2025 рік: