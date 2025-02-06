В Японии запустят автобусы со спальными местами, чтобы туристы не тратились на отели

На фоне всплеска туризма в Японии в 2024 году путешественники стали чаще ездить на ночных автобусах вместо того, чтобы бронировать отели –это помогает сэкономить средства. Японцы решили пойти на встречу таким путешественникам, запустив для них автобусы со спальными местами.

В Японии планируют запустить ночные автобусы со специальными откидными креслами, которые будут трансформироваться в полноценные горизонтальные кровати для сна. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Nikkei Asia.

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Мечта многих туристов: какими будут автобусы со спальными местами

Туристы часто берут ночные рейсы, чтобы избежать лишней дорогой ночевки в отелях. Это экономит много денег в путешествиях, однако очень неудобно.

Теперь туристы в Японии смогут проехать большое расстояние в ночное время комфортнее. Первый такой автобус от компании Kochi Ekimae Kanko выйдет на маршрут в тестовом режиме 4 марта 2025 года.

Многие считают ночные автобусы дешевыми, но неудобными. Я хочу предоставить им возможность раскладывать сиденья и превратить автобусы в лучший вариант передвижения,

– заявил президент Kochi Ekimae Kanko Акитоши Умебара.

Автобус получил название Sommeil Profond (от французского "глубокий сон"). Он будет рассчитан на 24 пассажиров, для которых предусмотрено 12 двухъярусных кроватей.

Sommeil Profond ежедневно будет курсировать из японской столицы Токио в префектуру Кочи на юге страны, расстояние до которой – 700 километров.

В течение испытательного периода билет будет стоить 7 300 японских иен (около 1 965 гривен). После официального запуска его стоимость поднимут до 14 000 иен (примерно 3 770 гривен).