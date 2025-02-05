Сейчас это уже самый сильный 12-часовой снегопад в Японии за всю историю наблюдений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Watchers.

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Прогнозы не утешают: какая сейчас ситуация в Японии

На острове Хоккайдо в городе Обихиро за 12 часов выпало 1,29 метра осадков. Это впервые за 53 года, когда накопление снега превысило 1,2 метра.

Сильный снегопад зафиксировали и в Кусиро и Саппоро – в службы поступило десятки звонков от водителей со всего острова, чьи автомобили застряли в снегу.

Снегопады в Японии: смотрите видео

Как пишет NHK World, на побережье Японского моря на севере и востоке Японии прогнозируют очень сильный ветер со снегом.

Сейчас наблюдается быстрое накопление снега в регионе Хокурику и префектуре Ниигата, а также в южной части региона Тохоку.

Всего за 6 часов, до 11:00 среды, высота осадков достигла 20 сантиметров в городе Минамиайзу в префектуре Фукусима, и 19 сантиметров в районе Инотани города Тояма.

А в самом городе Тояма высота снега достигла уже 51 сантиметр – это самый высокий уровень снегопадов в городе с 2022 года.

Японию накрыли снега: смотрите видео

По прогнозам, до полудня четверга в регионе Тохоку и префектуре Ниигата может выпасть до 100 сантиметров снега, в регионе Хокурику – 80 сантиметров, в префектуре Гифу – 70 сантиметров. Также сильные снегопады прогнозируют в регионах: Кинки, Хоккайдо, Тюгоку, Канто-Кошин и Сикоку.

Метеорологическое агентство предупредило людей о возможных перебоях в движении, метели, высоких волны, а также отключений электроэнергии, падения деревьев и схода лавин.