Наразі це вже найсильніший 12-годинний снігопад у Японії за всю історію спостережень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Watchers.

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Прогнози не втішають: яка зараз ситуація в Японії

На острові Хоккайдо в місті Обіхіро за 12 годин випало 1,29 метра опадів. Це вперше за 53 роки, коли накопичення снігу перевищило 1,2 метра.

Сильний снігопад зафіксували й в Кусіро та Саппоро – до служб надійшло десятки дзвінків від водіїв з усього острова, чиї автомобілі застрягли в снігу.

Снігопади в Японії: дивіться відео

Як пише NHK World, на узбережжі Японського моря на півночі та сході Японії прогнозують дуже сильний вітер зі снігом.

Наразі спостерігається швидке накопичення снігу в регіоні Хокуріку та префектурі Ніігата, а також у південній частині регіону Тохоку.

Всього за 6 годин, до 11:00 середи, висота опадів досягнула 20 сантиметрів у місті Мінаміайзу в префектурі Фукусіма, й 19 сантиметрів у районі Інотані міста Тояма.

А в самому місті Тояма висота снігу сягнула вже 51 сантиметр – це найвищий рівень снігопадів у місті з 2022 року.

Японію накрили сніги: дивіться відео

За прогнозами, до полудня четверга в регіоні Тохоку та префектурі Ніігата може випасти до 100 сантиметрів снігу, у регіоні Хокуріку – 80 сантиметрів, у префектурі Гіфу – 70 сантиметрів. Також сильні снігопади прогнозують в регіонах: Кінкі, Хоккайдо, Тюгоку, Канто-Кошин і Сікоку.

Метеорологічне агентство попередило людей про можливі перебої у русі, хуртовини, високих хвилі, а також відключень електроенергії, повалення дерев і сходження лавин.