Не работа, а мечта: в Японии наняли охранников, чтобы запретить туристам делать красивые фото

Власти города Отару в Японии наняли охрану, которая запрещает туристам фотографировать на оживленной улице Фунами-за. Эта инициатива направлена на обеспечение безопасности людей в этом районе.

В этом месяце произошел трагический инцидент, когда женщина погибла, фотографируя пейзаж – в момент аварии она не заметила поезд, несущийся на нее. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Читайте также В Испании продолжается война с туристами: стоит ли ехать в 2025 году

В Японии наняли охранников, чтобы сдерживать туристов от съемок

Улица Фунами-за, известна своими живописными видами на порт и море вдали, стала популярным местом для туристов. Она получила признание после съемок культового японского фильма "Любовное письмо", вышедшего на экраны в 1995 году.

Успех фильма в Китае и Южной Корее еще больше повысил привлекательность этой местности, сделав узкие улочки Фунами-за обязательными для посещения путешественниками, ищущими как природную красоту, так и культурную ценность.

На улице, застроенной жилыми домами, наплыв туристов создал проблемы для автомобилистов, поэтому там постоянные пробки. Посетители часто ходят бок о бок, мешая проезду транспортных средств, а также нередко врываются на частную собственность в поисках живописных фото.



Улица Фунами-за в Отари / Фото из инстаграма @scnry_seoul

Рискованные фото

В январе 2025 года случился трагический инцидент на Фунами-за, где китайская туристка погибла, пытаясь сфотографироваться на железнодорожных путях в Отару – месте, которое снято в фильме "Любовное письмо". Сообщается, что туристка не заметила встречный поезд.

В ответ на это событие местные власти объявили о планах усилить меры безопасности, не ограничиваясь предыдущими предупредительными знаками, которые призывали туристов быть осторожными в этом районе. В частности, наняли охранников, которые будут следить за порядком и запрещать делать фото.

За последние годы популярность Отару значительно возросла

С апреля 2024 года почти 98 000 иностранных туристов провели в городе по крайней мере одну ночь. Это наибольшее количество посетителей, зафиксировано с момента начала сбора статистических данных в 1997 году.

Кроме того, считается, что еще больше туристов стекаются в регион, поскольку многие решают остановиться в соседнем городе Саппоро во время посещения Фунами-за.