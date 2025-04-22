Некоторые пляжи Египта на волоске, – экологи сделали шокирующее заявление

На египетском побережье Красного моря нетронутый пляж в национальном парке находится в центре предложенного проекта развития туризма. Защитники окружающей среды предупреждают, что если строительство продолжится, это может привести к полному уничтожению этого природного сокровища.

Экосистема этого региона поддерживает черепах, коралловые рифы, морские травы и различные виды рыб. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Independent.

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Экологи предупредили об угрозе для пляжей Египта

Рас Ханкораб, главная достопримечательность национального парка Вади-эль-Гемаль, известного своей нетронутой морской экосистемой, пока закрыт, и его будущее остается неопределенным. Он расположен в 4 часах езды от Хургады и отличается кристально чистыми водами и белоснежными песчаными пляжами.

Здесь расположен один из самых ценных коралловых рифов, расположенный на пляже заповедника. Там также есть морские черепахи, находящиеся под угрозой исчезновения, и есть мангровые деревья,

– говорит Асмаа Али из египетской группы по охране природы Ecoris.

Планы превратить Рас Ханкораб в отель, ресторан и ферму, вызывают тревогу у экологов. Они предупреждают, что такое развитие туризма представляет значительную угрозу для деликатной экосистемы, которая поддерживает различные виды, в частности черепах, коралловые рифы, морские травы и многочисленные виды рыб. Местные общины также выражают обеспокоенность относительно потенциальной потери этого бесценного природного ресурса.



Экологи выступили против строительства в национальном парке Египта / Иллюстративное фото Unsplash

Защитники окружающей среды и местные жители бьют тревогу, предупреждая, что даже незначительные строительные работы могут поставить под угрозу один из последних нетронутых морских заповедников Египта.

Как известно, чтобы стимулировать поступления от своих природных ресурсов, Египет начал продажу инвестиционных лицензий для своих национальных парков. Туризм остается весомым вкладом в экономику Египта, а последние данные свидетельствуют, что в 2024 году доходы от туризма достигли 14,1 миллиарда долларов США. Эта цифра превышает даже доходы, полученные от Суэцкого канала, согласно отчету ООН.

К слову, в Италии туристам запретили шлепанцы в нацпарке Чинкве-Терре.