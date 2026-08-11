В Финляндии иностранцам придется сдавать экзамен: что именно он будет охватывать

Уже со 2 марта 2027 года всем иностранцам, подающим заявление на получение гражданства Финляндии, необходимо будет сдать экзамен. Он будет проверять, насколько хорошо кандидаты знают местное общество.

Над разработкой экзамена на получение финского гражданства уже работает Хельсинкский университет – именно он победил в конкурсе, проведенном миграционной службой, пишет Yle.

Что известно об экзамене на гражданство в Финляндии?

На экзамене, который введут уже в следующем году, будут проверять знания об устройстве финского общества и его основных принципах. В частности, вопросы будут касаться:

законодательства;

истории и культуры Финляндии;

равенства;

основных прав человека.

Сдавать экзамен должны будут кандидаты на получение гражданства трудоспособного возраста – люди от 18 до 65 лет. Он будет проходить на финском или шведском языке в электронном формате. Однако от сдачи этого экзамена будут освобождены несколько категорий лиц. Прежде всего, сдавать его не придется людям, окончившим лицей или высшее учебное заведение с обучением на финском или шведском языках. А также от экзамена освобождаются те, кто подаст заявку до 2 марта 2027 года.

На подготовку теста правительство выделило примерно 800 тысяч евро. Миграционная служба сообщает, что Хельсинкский университет на эти средства подготовит учебные материалы, разработает экзамен и будет заниматься его совершенствованием в случае необходимости еще в течение 4 лет.

Где в Европе сложнее всего получить гражданство?

Несмотря на введение экзамена, получение гражданства Финляндии не так сложно, как во многих других странах ЕС. В 2026 году сложнее всего сделать это в соседней с Финляндией Швеции, а также в Дании.

В Швеции планируют увеличить обязательный срок проживания до 8 лет, также необходимо иметь стабильный доход от 20 000 крон в месяц.