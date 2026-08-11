Над розробкою екзамену на фінське громадянство вже працює Гельсінський університет – саме він переміг у конкурсі, проведеному міграційною службою, пише Yle.

Що відомо про іспит на громадянство у Фінляндії?

На іспиті, що запровадять вже наступного року, перевірятимуть знання про устрій фінського суспільства та основні його принципи. Зокрема, питання будуть стосуватися:

законодавства;

історії та культури Фінляндії;

рівності;

основних прав людини.

Складати екзамен муситимуть кандидати на громадянство працездатного віку – люди від 18 до 65 років. Він проходитиме фінською або шведською мовою в електронному форматі. Але від складання цього іспиту звільнять кілька категорій осіб. Передусім, писати його не доведеться людям, що закінчили ліцей чи вищий навчальний заклад фінською чи шведською мовами. А також від іспиту звільняються ті, хто подадуть заявку до 2 березня 2027 року.

На те, аби підготувати тест, уряд виділив приблизно 800 тисяч євро. Міграційна служба повідомляє, що Гельсінський університет за ці гроші підготує навчальні матеріали, розробить іспит та займатиметься його вдосконаленням у випадку такої потреби, ще протягом 4 років.

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Де в Європі найскладніше отримати громадянство?

Попри запровадження іспиту, отримання громадянства Фінляндії не таке складне, як у багатьох інших країнах ЄС. У 2026 році найскладніше зробити це у сусідній з Фінляндією Швеції, а також у Данії.

У Швеції планують збільшити обов'язкову тривалість проживання до 8 років, також потрібно мати стабільний дохід від 20 000 крон на місяць.