Над разработкой экзамена на получение финского гражданства уже работает Хельсинкский университет – именно он победил в конкурсе, проведенном миграционной службой, пишет Yle.

Что известно об экзамене на гражданство в Финляндии?

На экзамене, который введут уже в следующем году, будут проверять знания об устройстве финского общества и его основных принципах. В частности, вопросы будут касаться:

законодательства;

истории и культуры Финляндии;

равенства;

основных прав человека.

Сдавать экзамен должны будут кандидаты на получение гражданства трудоспособного возраста – люди от 18 до 65 лет. Он будет проходить на финском или шведском языке в электронном формате. Однако от сдачи этого экзамена будут освобождены несколько категорий лиц. Прежде всего, сдавать его не придется людям, окончившим лицей или высшее учебное заведение с обучением на финском или шведском языках. А также от экзамена освобождаются те, кто подаст заявку до 2 марта 2027 года.

На подготовку теста правительство выделило примерно 800 тысяч евро. Миграционная служба сообщает, что Хельсинкский университет на эти средства подготовит учебные материалы, разработает экзамен и будет заниматься его совершенствованием в случае необходимости еще в течение 4 лет.

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Где в Европе сложнее всего получить гражданство?

Несмотря на введение экзамена, получение гражданства Финляндии не так сложно, как во многих других странах ЕС. В 2026 году сложнее всего сделать это в соседней с Финляндией Швеции, а также в Дании.

В Швеции планируют увеличить обязательный срок проживания до 8 лет, также необходимо иметь стабильный доход от 20 000 крон в месяц.