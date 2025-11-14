Все самолеты в Южной Корее остановили на полчаса из-за чрезвычайно важного экзамена
- В Южной Корее остановили рейсы самолетов на полчаса, чтобы обеспечить тишину во время важного вступительного экзамена в университеты.
- На экзамен зарегистрировалось более полумиллиона учеников, что является самым высоким показателем за последние семь лет, из-за всплеска рождаемости в 2007 году.
В четверг, 13 ноября, более полумиллиона учеников в Южной Корее сдали изнурительный вступительный экзамен в университеты страны. И для того, чтобы обеспечить идеальное проведение экзамена, привлекли полицию и остановили рейсы самолетов.
В четверг почти вся страна замерла из-за сложного вступительного экзамена: полиция мобилизовалась, чтобы обеспечить своевременное прибытие участников тестирования к местам проведения экзамена, а все рейсы остановили на полчаса, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Почему в Южной Корее остановили полеты самолетов?
Количество людей, сдававших экзамен для того, чтобы попасть в ведущие университеты страны, было самым высоким за последние семь лет. И большинство кандидатов родились именно в 2007 году, когда в Корее наблюдался всплеск рождаемости.
Из-за проведения экзамена рейсам из всех аэропортов, вместе с Международным аэропортом Инчхоном, запретили взлет и посадку рейсов с 13:05 до 13:40, чтобы обеспечить безопасность во время аудирования на тесте по английскому языку.
Из-за этого пришлось перенести или отложить 140 рейсов – и из них 65 были международными прилетами и вылетами. Бортовые трекеры показали, что самолеты кружили вблизи аэропортов, ведь Министерство транспорта ограничило полеты самолетов на высоте ниже, чем 3000 метров, пишет Independent.
Финансовые рынки и офисы в Корее также задел экзамен% они открылись на час позже, чем обычно, чтобы обеспечить, что все ученики вовремя попадут на девятичасовой экзамен, что считается решающим для успеха в корейском гиперконкурентном обществе.
Этот экзамен был целью почти 20 лет, а также новым началом,
– поделилась Есон Ким, которая ждала у места проведения экзамена, пока ее дочь сдавала его.
Всего в этом году экзамен сдавали 554 174 человека, а это на 6% больше, чем торов – и это самый высокий показатель с 2019 года.
