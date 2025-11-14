В четверг почти вся страна замерла из-за сложного вступительного экзамена: полиция мобилизовалась, чтобы обеспечить своевременное прибытие участников тестирования к местам проведения экзамена, а все рейсы остановили на полчаса, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Почему в Южной Корее остановили полеты самолетов?

Количество людей, сдававших экзамен для того, чтобы попасть в ведущие университеты страны, было самым высоким за последние семь лет. И большинство кандидатов родились именно в 2007 году, когда в Корее наблюдался всплеск рождаемости.

Из-за проведения экзамена рейсам из всех аэропортов, вместе с Международным аэропортом Инчхоном, запретили взлет и посадку рейсов с 13:05 до 13:40, чтобы обеспечить безопасность во время аудирования на тесте по английскому языку.

Из-за этого пришлось перенести или отложить 140 рейсов – и из них 65 были международными прилетами и вылетами. Бортовые трекеры показали, что самолеты кружили вблизи аэропортов, ведь Министерство транспорта ограничило полеты самолетов на высоте ниже, чем 3000 метров, пишет Independent.

Финансовые рынки и офисы в Корее также задел экзамен% они открылись на час позже, чем обычно, чтобы обеспечить, что все ученики вовремя попадут на девятичасовой экзамен, что считается решающим для успеха в корейском гиперконкурентном обществе.

Этот экзамен был целью почти 20 лет, а также новым началом,

– поделилась Есон Ким, которая ждала у места проведения экзамена, пока ее дочь сдавала его.

Всего в этом году экзамен сдавали 554 174 человека, а это на 6% больше, чем торов – и это самый высокий показатель с 2019 года.

