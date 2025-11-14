Усі літаки у Південній Кореї зупинили на пів години через надзвичайно важливий іспит

У четвер, 13 листопада, понад пів мільйона учнів у Південній Кореї склали виснажливий вступний іспит до університетів країни. І для того, аби забезпечити ідеальне проведення екзамену, залучили поліцію та зупинили рейси літаків.

У четвер майже вся країна завмерла через складний вступний іспит: поліція мобілізувалася, аби забезпечити своєчасне прибуття учасників тестування до місць проведення іспиту, а усі рейси зупинили на пів години, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Чому у Південній Кореї зупинили польоти літаків?

Кількість людей, що складали іспит для того, аби потрапити до провідних університетів країни, була найвищою за останні сім років. І більшість кандидатів народилися саме 2007 року, коли у Кореї спостерігався сплеск народжуваності.

Через проведення іспиту рейсам з усіх аеропортів, разом з Міжнародним аеропортом Інчхоном, заборонили зліт та посадку рейсів з 13:05 до 13:40, аби забезпечити безпеку під час аудіювання на тесті з англійської мови.

Через це довелося перенести чи відкласти 140 рейсів – і з них 65 були міжнародними прильотами та вильотами. Бортові трекери показали, що літаки кружляли поблизу аеропортів, адже Міністерство транспорту обмежило польоти літаків на висоті нижчій, ніж 3000 метрів, пише Independent.

Фінансові ринки та офіси у Кореї також зачепив іспит% вони відкрилися на годину пізніше, ніж зазвичай, аби забезпечити, що усі учні вчасно потраплять на дев'ятигодинний іспит, що вважається вирішальним для успіху у корейському гіперконкурентному суспільстві.

Цей іспит був метою майже 20 років, а також новим початком,

– поділилася Єсон Кім, що чекала біля місця проведення іспиту, поки її донька складала його.

Загалом цьогоріч іспит складали 554 174 особи, а це на 6% більше, ніж торів – і це найвищий показник з 2019 року.

