Можно ли провозить электронные сигареты через границу: основные нюансы

В мире, где электронные сигареты стали популярной заменой традиционным табачным изделиям, вопросы, связанные с перевозкой через границу этих устройств, актуальны как никогда. Правила и ограничения на импорт "электронок" существенно отличаются в разных странах.

24 Канал рассказывает важные аспекты и нормы, которые стоит учесть перед тем, как пересекать границу с вейпами и жидкостями для парения. Это поможет избежать неприятных ситуаций и столкновений с таможенными службами.

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Можно ли перевозить через границу электронные сигареты

Перевозка электронных сигарет через международные границы зависит от конкретных законов и правил страны назначения.

Хотя электронные сигареты, как правило, разрешены для личного использования, путешественники должны знать, что на количество разрешенных устройств могут накладываться различные ограничения. Поэтому стоит ознакомиться с правилами страны, в которую планируется поездка, чтобы обеспечить их соблюдение.

По количеству перевозки "электронок" и жидкости для парения, то, согласно действующему законодательству, за один раз можно провезти:

электронные сигареты – в количестве 2 штуки;

жидкость для парения: наземным транспортом – до 10 миллилитров жидкости, воздушным и морским – до 50 миллилитров.

В какие страны запрещено ввозить электронные сигареты

В некоторых странах электронные сигареты, жидкости для них и сопутствующие продукты для испарения запрещены. Однако эти ограничения обычно касаются продажи и импорта, а не личного использования. В некоторых случаях импорт может быть ограничен для определенных групп лиц. Например, в Турции действует запрет на импорт электронных сигарет, хотя это правило не распространяется на туристов.

Но есть страны, где вейпинг классифицируется как уголовное преступление, со строгими запретами на владение, хранение и импорт электронных сигарет. Так, Таиланд ввел одни из самых строгих правил в этой сфере. Нарушители могут быть оштрафованы за владение электронными сигаретами, а за серьезные нарушения могут быть лишены свободы на срок до 10 лет.

Также считается преступлением парить и хранить вейпы в Сингапуре. Однако за такое нарушение закона здесь не сажают в тюрьму, а могут оштрафовать на 1500 долларов США.

Запрет на ввоз вейпов также установлен в нескольких других странах: Гамбия, Северная Корея, Индия, Лаос, Ватикан, Камбоджа, Катар, Никарагуа, Ливан, Сирия и Австралия.

Как насчет Польши? Чаще всего украинских вейперов интересует, можно ли провозить одноразовые электронные сигареты через границу Польши. Здесь электронные сигареты приравниваются к табачным изделиям, поэтому их можно ввозить только для личного потребления, то есть в небольшом количестве.

Итак, правительства разных стран относятся к вейпам по-разному: где-то их ввоз законодательно никак не регулируется, а где-то они категорически запрещены. Поэтому нельзя однозначно сказать, можно ли провозить электронные сигареты через границу.

В большинстве случаев въезд в страны с устройствами для парения и жидкостями разрешен, но с ограничениями, которые регламентируют таможенные правила.